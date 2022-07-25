Насчитали 12 взрывов: решисты обстреляли из "градов" пограничную деревню на Черниговщине

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«Сегодня, 25 июля, около 19:00 россияне обстреляли из «градов» территорию возле села Михальчина Слобода (Новгород-Северская громада). Насчитали 12 взрывов/“приходов”. Информация о потерях среди населения и разрушении уточняется», - сообщил Чаус.

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16 июля сообщалось, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.