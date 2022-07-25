Нарахували 12 вибухів: рашисти обстріляли із "градів" прикордонне село на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Росіяни обстріляли із «градів» територію біля села Михальчина Слобода на Чернігівщині. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає УНН.
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«Сьогодні, 25 липня, біля 19:00 росіяни обстріляли із «градів» територію біля села Михальчина Слобода (Новгород-Сіверська громада). Нарахували 12 вибухів / “приходів”. Інформація про втрати серед населення та руйнування уточнюється», - повідомив Чаус.
Доповнення
16 липня повідомлялося, що російські окупанти вкотре обстріляли населені пункти у Чернігівській та Сумській областях.