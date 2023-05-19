Напряжение растет: бывший лидер Пакистана Хан отказал в обыске своего дома

ukru
13 марта, 19:26 • 53146 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 107026 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 108888 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108918 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102375 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 97189 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110774 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131596 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171928 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202990 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 28786 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 50628 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 30829 просмотра
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 20338 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

22:49 • 21791 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171928 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202990 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144554 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 151036 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187524 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 67169 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103935 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120922 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156584 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163440 просмотра
Актуальное
Напряжение растет: бывший лидер Пакистана Хан отказал в обыске своего дома

Напряжение растет: бывший лидер Пакистана Хан отказал в обыске своего дома

Киев • УНН

 • 706893 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Политический кризис в Пакистане еще больше обострился в пятницу, когда бывший премьер-министр Имран Хан отказался позволить полиции обыскать его дом, несмотря на то, что они имели постановление суда, информирует УНН со ссылкой на Dawn.

Детали

Сотни полицейских окружили виллу Хана в городе Лахор, где бывший лидер скрывался в течение нескольких месяцев.

По словам сотрудника полиции, офицеры имели ордер суда на то, чтобы войти в его дом, чтобы арестовать сторонников Хана, которые якобы штурмовали военные объекты во время протестов против его ареста на прошлой неделе.

Хан сначала согласился позволить полицейским обыскать его дом после того, как полиция оцепила комплекс во вторник, но отказался позволить им продолжить обыск в пятницу вечером, сообщил министр информации провинции Пенджаб.

Хан сообщил, что не передаст своих сторонников полиции, потому что опасается, что они будут подвергнуты пыткам. Большинству из них предъявлены обвинения в терроризме и поджогах.

Правительство объявило на этой неделе, что около 7000 членов и сторонников партии Хана уже арестованы и предстанут перед судами в соответствии с военными законами страны.

По мере того, как Хан ужесточал свою позицию в отношении военных, десятки членов парламента от его партии перешли на сторону других групп. Они осудили его за то, что он подстрекал людей к насилию, подрывая стремление лидера популистов баллотироваться на новый срок.

Добавим

Хан, который был смещен парламентом в результате вотума недоверия в прошлом году, был арестован 8 мая агентством по борьбе со взяточничеством по обвинениям в коррупции. Через два дня его отпустили под залог.

Свергнутый лидер выиграл спорные выборы в 2018 году при якобы поддержке военных, но через три года у него возникли разногласия с влиятельным генералом. Хан обвинил командующего армией в приказе о его аресте.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы