Напряжение растет: бывший лидер Пакистана Хан отказал в обыске своего дома

Детали

Сотни полицейских окружили виллу Хана в городе Лахор, где бывший лидер скрывался в течение нескольких месяцев.

По словам сотрудника полиции, офицеры имели ордер суда на то, чтобы войти в его дом, чтобы арестовать сторонников Хана, которые якобы штурмовали военные объекты во время протестов против его ареста на прошлой неделе.

Хан сначала согласился позволить полицейским обыскать его дом после того, как полиция оцепила комплекс во вторник, но отказался позволить им продолжить обыск в пятницу вечером, сообщил министр информации провинции Пенджаб.

Хан сообщил, что не передаст своих сторонников полиции, потому что опасается, что они будут подвергнуты пыткам. Большинству из них предъявлены обвинения в терроризме и поджогах.

Правительство объявило на этой неделе, что около 7000 членов и сторонников партии Хана уже арестованы и предстанут перед судами в соответствии с военными законами страны.

По мере того, как Хан ужесточал свою позицию в отношении военных, десятки членов парламента от его партии перешли на сторону других групп. Они осудили его за то, что он подстрекал людей к насилию, подрывая стремление лидера популистов баллотироваться на новый срок.

Добавим

Хан, который был смещен парламентом в результате вотума недоверия в прошлом году, был арестован 8 мая агентством по борьбе со взяточничеством по обвинениям в коррупции. Через два дня его отпустили под залог.

Свергнутый лидер выиграл спорные выборы в 2018 году при якобы поддержке военных, но через три года у него возникли разногласия с влиятельным генералом. Хан обвинил командующего армией в приказе о его аресте.