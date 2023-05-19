Напруга зростає: колишній лідер Пакистану Хан відмовив в обшуці свого будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Політична криза в Пакистані ще більше загострилася в п'ятницю, коли колишній прем'єр-міністр Імран Хан відмовився дозволити поліції обшукати його будинок, незважаючи на те, що вони мали ухвалу суду, інформує УНН з посиланням на Dawn.
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Сотні поліцейських оточили віллу Хана в місті Лахор, де колишній лідер переховувався протягом кількох місяців.
За словами співробітника поліції, офіцери мали ордер суду на те, щоб увійти до його будинку, щоб заарештувати прихильників Хана, які нібито штурмували військові об'єкти під час протестів проти його арешту минулого тижня.
Хан спочатку погодився дозволити поліцейським обшукати його будинок після того, як поліція оточила комплекс у вівторок, але відмовився дозволити їм продовжити обшук у п'ятницю ввечері, повідомив міністр інформації провінції Пенджаб.
Хан повідомив, що не передасть своїх прихильників поліції, тому що побоюється, що вони будуть піддані тортурам. Більшості з них висунуто звинувачення в тероризмі та підпалах.
Уряд оголосив цього тижня, що близько 7000 членів і прихильників партії Хана вже заарештовано і постануть перед судами відповідно до військових законів країни.
У міру того, як Хан посилював свою позицію щодо військових, десятки членів парламенту від його партії перейшли на бік інших груп. Вони засудили його за те, що він підбурював людей до насильства, підриваючи прагнення лідера популістів балотуватись на новий термін.
Додамо
Хан, якого було зміщено парламентом внаслідок вотуму недовіри минулого року, було заарештовано 8 травня агентством боротьби з хабарництвом за звинуваченнями в корупції. За два дні його відпустили під заставу.
Повалений лідер виграв спірні вибори у 2018 році за нібито підтримкою військових, але через три роки у нього виникли розбіжності з впливовим генералом. Хан звинуватив командувача армії у наказі про його арешт.