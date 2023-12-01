Направляются в Одесскую область: в Воздушных силах зафиксировали несколько групп вражеских дронов

Переворот в Нигере: у родственников нет никакой информации о свергнутом президенте Нигера Мохамеде Базуме

Семья свергнутого президента Нигерии Мохаммеда Базума ничего не слышала от него с после попытки побега из военного заключения после переворота 26 июля. По сообщениям, военный режим задержал и обыскал его родственников на фоне нестабильной региональной безопасности и продолжающихся переговоров после того, как ЭКОВАС отклонила трехлетний переходный план хунты.