Направляются в Одесскую область: в Воздушных силах зафиксировали несколько групп вражеских дронов
Киев • УНН
Воздушные силы обнаружили вражеские беспилотники, вероятно, "Шахеды", которые направляются в Одесскую область. Местных жителей призывают прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах.
В Воздушных силах зафиксировали несколько групп вражеских дронов, которые движутся в направлении Одесской области, передает УНН.
Наблюдается несколько групп ударных БпЛА (предположительно "Shahed") с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области
Председатель Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского и Измаильского районов не игнорировать воздушную тревогу.
Жители Белгород-Днестровского и Измаильского районов, пожалуйста, не игнорируйте воздушную тревогу и находитесь в безопасных местах до отбоя. Берегите себя и близких
Направляются в Одесскую область: в Воздушных силах зафиксировали несколько групп вражеских дронов
Воздушные силы обнаружили вражеские беспилотники, вероятно, "Шахеды", которые направляются в Одесскую область. Местных жителей призывают прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах.
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