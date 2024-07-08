Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

Омбудсмен Дмитрий Лубинец осудил массированную рактную атаку России по Украине, в результате которой пострадала детская больница "Охматдет" в Киеве, отметив, что международные организации, которые призваны защищать права ребенка, не могут быть в стороне.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу уполномоченного ВР по правам человека.

Детали

Россияне обстреляли ракетами крупнейшую детскую больницу Украины, в которой ежегодно в больнице проводят около 7 тысяч сложных операций. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

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Просто осознайте, какую цель выбрали российские террористы! - подчеркнул Омбудсмен.

Дмитрий Лубинец подтвердил направление писем в ряд международных организаций с призывом отреагировать на жестокий террор и циничные обстрелы со стороны РФ.

Международные организации и организации, которые призваны защищать права ребенка, не могут быть в стороне. РФ должна ответить за совершенные преступления. - подчеркнул уполномоченный ВР по правам человека.

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