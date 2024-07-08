Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"
Киев • УНН
Ракетная атака россии серьезно повредила "Охматдет", крупнейшую детскую больницу Украины, где ежегодно проводят 7 000 сложных операций. Увеличивается количество жертв. Дмитрий Лубинец призывает междунродные организации отреагировать на российские преступления.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец осудил массированную рактную атаку России по Украине, в результате которой пострадала детская больница "Охматдет" в Киеве, отметив, что международные организации, которые призваны защищать права ребенка, не могут быть в стороне.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу уполномоченного ВР по правам человека.
Детали
Россияне обстреляли ракетами крупнейшую детскую больницу Украины, в которой ежегодно в больнице проводят около 7 тысяч сложных операций. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.
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Просто осознайте, какую цель выбрали российские террористы!
Дмитрий Лубинец подтвердил направление писем в ряд международных организаций с призывом отреагировать на жестокий террор и циничные обстрелы со стороны РФ.
Международные организации и организации, которые призваны защищать права ребенка, не могут быть в стороне. РФ должна ответить за совершенные преступления.
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