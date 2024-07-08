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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 09:44  •  53991 просмотра

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Ракетная атака россии серьезно повредила "Охматдет", крупнейшую детскую больницу Украины, где ежегодно проводят 7 000 сложных операций. Увеличивается количество жертв. Дмитрий Лубинец призывает междунродные организации отреагировать на российские преступления.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец осудил массированную рактную атаку России по Украине, в результате которой пострадала детская больница "Охматдет" в Киеве, отметив, что международные организации, которые призваны защищать права ребенка, не могут быть в стороне.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу уполномоченного ВР по правам человека.

Детали

Россияне обстреляли ракетами крупнейшую детскую больницу Украины, в которой ежегодно в больнице проводят около 7 тысяч сложных операций. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

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Просто осознайте, какую цель выбрали российские террористы! 

- подчеркнул Омбудсмен.

Дмитрий Лубинец подтвердил направление писем в ряд международных организаций с призывом отреагировать на жестокий террор и циничные обстрелы со стороны РФ.

Международные организации и организации, которые призваны защищать права ребенка, не могут быть в стороне. РФ должна ответить за совершенные преступления. 

- подчеркнул уполномоченный ВР по правам человека.

"Охматдет" спас тысячи детей. Сейчас больница повреждена ударом рф": Зеленский показал кадры последствий вражеской атаки8 июля 2024, 09:21 • 102325 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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