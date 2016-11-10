Наработки украинских ученых в медицине не поддерживаются и не финансируются государством - НАМН

"Что касается финансирования науки, то, без сомнения, оно должно быть, и везде поднимают этот вопрос, что наука без финансирования не может быть, и это понятно. А еще у нас много таких вопросов, много научных исследований дублируются, и например, один университет разрабатывает ту же тематику, что и другой университет. Поэтому на будущее должен быть наработан комплексный подход. Условно, есть город, который хочет заниматься определенной тематикой, и у них есть для этого лаборатории и возможности изучения наук. Но, в любом случае, университеты должны также и контактировать между собой. Так и за рубежом принято", - сказал В.Нетяженко.

По словам ученого, государство должно заниматься развитием науки, поскольку это в ее интересах.

"По моему мнению, этим должно заниматься государство. Идея такова, что наука же не создается, чтобы заниматься ею просто для удовольствия. Здесь должен быть заказ. В определенной степени у нас это есть, и идут заказы на те или иные исследования", - добавил он.

Однако В.Нетяженко отметил, что украинская наука требует реформирования.

"Все считают, что без науки нет никакого прогресса, и без науки мы будем использовать то, что разрабатывается в других странах, а за это надо будет платить деньги. Поэтому, безусловно, необходимо реформировать и поддерживать отечественную науку", - добавил он.

В частности, ученый отметил, что украинские физики, химики и биологи имеют значительные наработки в развитии новых технологий в медицине.

"Трудно перечислить все наработки в области физики, их очень много. Безусловно отечественные физики помогают медицине... также очень много делают химики и биологи в этом направлении. В целом, на мой взгляд, если дать на отечественные разработки финансы, то это будет иметь положительный эффект", - подчеркнул В.Нетяженко.

Напомним, 11 ноября, в Киеве состоится первый медицинский Форум физиков.

Будет проходить мероприятие в Клинике Спиженко.

Также напомним, по словам врача Татьяны Чеботаревой, последние достижения физики сделали более эффективной лучевую терапию, которая применяется, в частности, для лечения онкологических заболеваний.

"Физика - это основная база, на которой строится проведение лучевой терапии. То есть, мы используем фотонное излучение синергии киберножа. И источником этих излучений является специальная трубка, которая работает только в момент включения аппарата в сеть. То есть, дополнительной радиоактивности вокруг нет. И пациенты находятся в полной безопасности. А совокупность последних достижений физики и аппаратостроения позволяет нам точно подводить высокую дозу и сохранять при этом окружающие здоровые ткани, что повышает эффект лечения, и это очень важно", - рассказала врач.