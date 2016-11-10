Наработки украинских ученых в медицине не поддерживаются и не финансируются государством - НАМН

ukru
15 марта, 19:03 • 111488 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155959 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131188 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124195 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109149 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103718 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100259 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130063 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129924 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127637 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 31628 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 43563 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 27191 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 20618 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 55202 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 130063 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 129695 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265726 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294916 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 231064 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 10065 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107383 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129924 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113282 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130454 просмотра
Актуальное
Наработки украинских ученых в медицине не поддерживаются и не финансируются государством - НАМН

Наработки украинских ученых в медицине не поддерживаются и не финансируются государством - НАМН

Киев • УНН

 • 10718 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинские ученые, в том числе и физики, химики и биологи имеют много наработок в медицине, однако для их развития и внедрения необходимо, чтобы государство взялось за реформирование и финансирование украинской науки. Такое мнение в комментарии УНН высказал доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины Василий Нетяженко.

"Что касается финансирования науки, то, без сомнения, оно должно быть, и везде поднимают этот вопрос, что наука без финансирования не может быть, и это понятно. А еще у нас много таких вопросов, много научных исследований дублируются, и например, один университет разрабатывает ту же тематику, что и другой университет. Поэтому на будущее должен быть наработан комплексный подход. Условно, есть город, который хочет заниматься определенной тематикой, и у них есть для этого лаборатории и возможности изучения наук. Но, в любом случае, университеты должны также и контактировать между собой. Так и за рубежом принято", - сказал В.Нетяженко.

По словам ученого, государство должно заниматься развитием науки, поскольку это в ее интересах.

"По моему мнению, этим должно заниматься государство. Идея такова, что наука же не создается, чтобы заниматься ею просто для удовольствия. Здесь должен быть заказ. В определенной степени у нас это есть, и идут заказы на те или иные исследования", - добавил он.

Однако В.Нетяженко отметил, что украинская наука требует реформирования.

"Все считают, что без науки нет никакого прогресса, и без науки мы будем использовать то, что разрабатывается в других странах, а за это надо будет платить деньги. Поэтому, безусловно, необходимо реформировать и поддерживать отечественную науку", - добавил он.

В частности, ученый отметил, что украинские физики, химики и биологи имеют значительные наработки в развитии новых технологий в медицине.

"Трудно перечислить все наработки в области физики, их очень много. Безусловно отечественные физики помогают медицине... также очень много делают химики и биологи в этом направлении. В целом, на мой взгляд, если дать на отечественные разработки финансы, то это будет иметь положительный эффект", - подчеркнул В.Нетяженко.

Напомним, 11 ноября, в Киеве состоится первый медицинский Форум физиков.

Будет проходить мероприятие в Клинике Спиженко.

Также напомним, по словам врача Татьяны Чеботаревой, последние достижения физики сделали более эффективной лучевую терапию, которая применяется, в частности, для лечения онкологических заболеваний.

"Физика - это основная база, на которой строится проведение лучевой терапии. То есть, мы используем фотонное излучение синергии киберножа. И источником этих излучений является специальная трубка, которая работает только в момент включения аппарата в сеть. То есть, дополнительной радиоактивности вокруг нет. И пациенты находятся в полной безопасности. А совокупность последних достижений физики и аппаратостроения позволяет нам точно подводить высокую дозу и сохранять при этом окружающие здоровые ткани, что повышает эффект лечения, и это очень важно", - рассказала врач.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы