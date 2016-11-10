Напрацювання українських науковців у медицині не підтримуються і не фінансуються державою — НАМН

“Що стосується фінансування науки, то, без сумнівну, воно повинно бути, і всюди піднімають це питання, що наука без фінансування не може бути, і це зрозуміло. А ще в нас багато таких питань, що багато наукових досліджень дублюються, і наприклад, один університет розробляє ту саму тематику, що й інший університет. Через це на майбутнє має бути напрацьований комплексний підхід. Умовно, є місто, яке хоче займатися певною тематикою, і в них є для цього лабораторії та можливості вивчення наук. Але, в будь-якому випаду, університети мають також і контактувати між собою. Так і за кордоном прийнято”, — сказав В.Нетяженко.

За словами науковця, держава має займатися розвитком науки, оскільки це в її інтересах.

“На мою думку, цим має займатися держава. Ідея така, що наука ж не створюється, щоб займатися нею просто для задоволення. Тут повинне бути замовлення. У певній мірі у нас це є, і йдуть замовлення на ті чи інші дослідження”, — додав він.

Однак В.Нетяженко зазначив, що українська наука потребує реформування.

“Усі вважають, що без науки немає ніякого прогресу, і без науки ми будемо використовувати те, що розробляється у інших країнах, а за це треба буде платити гроші. Тому, безумовно, необхідно реформувати і підтримувати вітчизняну науку”, — додав він.

Зокрема, науковець зазначив, що українські фізики, хіміки і біологи мають значні напрацювання у розвитку нових технологій у медицині.

“Важко перелічити всі напрацювання у галузі фізики, їх дуже багато. Безумовно вітчизняні фізики допомагають медицині... також дуже багато роблять хіміки і біологи у цьому напрямку. В цілому, на мій погляд, якщо дати на вітчизняні розробки фінанси, то воно буде мати позитивний ефект”, — наголосив В. Нетяженко.

Нагадаємо, 11 листопада, у Києві відбудеться перший медичний Форум фізиків.

Проходитиме захід у Клініці Спіженко.

Також нагадаємо, за словами лікаря Тетяни Чеботарьової, останні досягнення фізики зробили ефективнішою променеву терапію, яка застосовується, зокрема, у лікування онкологічних захворювань.

“Фізика — це основна база, на якій будується проведення променевої терапії. Тобто, ми використовуємо фотонне випромінювання синергії на КіберНожі. І джерелом цих випромінювань є спеціальна трубка, яка працює лише у момент включення апарату у мережу. Тобто, додаткової радіоактивності навколо немає. І пацієнти знаходяться у повній безпеці. А сукупність останніх досягнень фізики і апаратобудування дозволяє нам точно підводити високу дозу і зберігати при цьому навколишні здорові тканини, що підвищує ефект лікування, і це є дуже важливо”, — розповіла лікар.