Наполнение пакетов нужным оружием и логистика: Зеленский о приоритетах завтрашней встречи "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский очертил главные приоритеты от завтрашнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн). В частности, Президент ожидает как можно быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда Украина ждала решений об американской поддержке. Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении, передает УНН.

Готовимся к завтрашнему заседанию "Рамштайн". Будем говорить, в частности, о том, как можно быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда мы ждали решений об американской поддержке. Политически мы уже сработали ради поддержки. Теперь надо, чтобы сработали и по наполнению пакетов нужным оружием, и по логистике. Спасибо всем странам, которые в это время приняли свои новые решения в помощь Украине, нашим воинам, нашим городам и общинам. Спасибо каждому, кто помогает - сказал Зеленский.

Напомним

В пятницу под председательством министра обороны США Ллойда Остина состоится 21-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн) в виртуальном формате.