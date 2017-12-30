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"Наполи" обыграл "Кротоне" и упрочил лидерство в Серии А

Киев • УНН

 • 10694 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В итальянском чемпионате по футболу Серии А матчем “Кротоне” — “Наполи” состоялось открытие 19-го тура соревнований, передает корреспондент УНН.

"Наполи" обыграл "Кротоне" и упрочил лидерство в Серии А

Неаполитанцы имели колоссальное игровое преимущество — 23 против 5 ударов в соперника по воротам, 71 процент владения мячом и на 13 выполненных угловых больше, чем у представителей “Кротоне”.

Однако цифры в статистике воплотились только в один забитый мяч, которого хватило для победы. Аллан на 17 минуте противостояния передачей нашел свободного Марека Гамшика в чужой штрафной зоне и словак пробил в сетку ворот — 1: 0.

Отметим, что для коллектива Сарри это уже третья подряд победа на внутренней арене. С 48 очками “Наполи” идет первым, имея на 4 пункта больше “Ювентуса”, однако у “старой синьоры” есть матч в запасе.

Заметим, что “Кротоне” находится в зоне вылета — 15 баллов и 18 ступень.

Как сообщал УНН, “Милан” стал вторым полуфиналистом Кубка Италии по футболу.

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