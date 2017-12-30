"Наполі" обіграв "Кротоне" і зміцнив лідерство в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. В італійському чемпіонаті з футболу Серії А матчем “Кротоне” — “Наполі” відбулося відкриття 19-го туру змагань, передає кореспондент УНН.
Неаполітанці мали колосальну ігрову перевагу — 23 проти 5 ударів у суперника по воротах, 71 відсоток володіння м’ячем і на 13 виконаних кутових більше від представників “Кротоне”.
Проте цифри в статистиці втілилися тільки в один забитий м’яч, якого вистачило для перемоги. Аллан на 17 хвилині протистояння передачею знайшов вільного Марека Гамшика в чужій штрафній зоні і словак пробив у сітку воріт — 1:0.
Відзначимо, що для колективу Саррі це вже третя поспіль звитяга на внутрішній арені. З 48 очками “Наполі” йде першим, маючи на 4 пункти більше від “Ювентуса”, однак “стара синьйора” має матч в запасі.
Зауважимо, що “Кротоне” знаходиться у зоні вильоту — 15 балів та 18 сходинка.
Як повідомляв УНН, “Мілан” став другим півфіналістом Кубку Італії з футболу.