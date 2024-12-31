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НАПК приостанавливает работу одной из функций в реестре деклараций: что стоит знать

НАПК приостанавливает работу одной из функций в реестре деклараций: что стоит знать

Киев  •  УНН

 • 1114 просмотра

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НАПК временно останавливает работу функции «Данные для декларации» из-за проблем с реестрами Минюста. Другие функции Реестра деклараций продолжают работать в обычном режиме.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приостанавливает работу функции «Данные для декларации» в Реестре деклараций до восстановления работы реестров Министерства юстиции Украины, сообщили в агентстве во вторник, пишет УНН.

Детали

«НАПК временно приостанавливает работу функции «Данные для декларации» в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления до восстановления стабильной работы реестров Министерства юстиции Украины. Все остальные функции Реестра деклараций работают в обычном режиме», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «отсутствие обмена данными с реестрами Минюста не дает возможности в полном объеме сформировать справку „Данные для декларации“ и/или может продлить срок ее формирования на неопределенный срок». О возобновлении работы этой функции Реестра деклараций Национальное агентство, как указано, сообщит дополнительно.

Дополнение

В НАПК напомнили, что с 1 января 2025 года стартует ежегодная кампания декларирования публичных служащих - 2024, которая продлится до 31 марта включительно. «Если вам необходимо срочно подать декларацию, то вы можете это сделать, собрав все необходимые данные самостоятельно», - отметили в НАПК.

После кибератаки в Украине возобновили работу три ключа нотариальные реестры30 дек. 2024, 08:25 • 19150 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
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