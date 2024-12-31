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НАЗК призупиняє роботу однієї з функцій у реєстрі декларацій: що варто знати

Київ • УНН

 • 19248 перегляди

НАЗК тимчасово зупиняє роботу функції "Дані для декларації" через проблеми з реєстрами Мін'юсту. Інші функції Реєстру декларацій продовжують працювати у звичайному режимі.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупиняє роботу функції "Дані для декларації" в Реєстр декларацій до відновлення роботи реєстрів Міністерства юстиції України, повідомили в агентстві у вівторок, пише УНН.

Деталі

"НАЗК тимчасово призупиняє роботу функції "Дані для декларації" в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування до відновлення стабільної роботи реєстрів Міністерства юстиції України. Всі інші функції Реєстру декларацій працюють у звичному режимі", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що "відсутність обміну даними з реєстрами Мін'юсту не дає можливості в повному обсязі сформувати довідку "Дані для декларації" та/або може продовжити термін її формування на невизначений термін". Про відновлення роботи цієї функції Реєстру декларацій Національне агентство, як вказано, повідомить додатково.

Доповнення

У НАЗК нагадали, що з 1 січня 2025 року стартує щорічна кампанія декларування публічних службовців - 2024, яка триватиме до 31 березня включно. "Якщо вам необхідно терміново подати декларацію, то ви можете це зробити, зібравши всі необхідні дані самостійно", - зазначили у НАЗК.

Після кібератаки в Україні відновили роботу три ключі нотаріальні реєстри30.12.24, 10:25 • 21817 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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