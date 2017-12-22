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Накануне праздников производство водки выросло более чем на четверть

Киев • УНН

 • 8667 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В ноябре этого года объемы производства водки в Украине, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократилось на 16,2%, что составляет 1 млн 476 тыс. дал. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает УНН.

Накануне праздников производство водки выросло более чем на четверть

Сокращение на 16,2% касается производства водки с содержанием спирта менее 45,4% (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и зоны проведения АТО).

Однако, сообщается, что в октябре 2017 года производство водки в Украине выросло на 26,6%.

В общем, за 11 месяцев было произведено 12 млн 271 тыс. дал. водки, что на 16,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Напомним, к новогодним праздникам цены на алкоголь в Украине будут стабильными.

Так, по словам эксперта Алексея Безуглого, стоимость обычной бутылки водки будет стартовать от 79,55 грн, цена продукции известных украинских брендов в диапазоне 82-87 грн.

Стоимость шампанского составит не менее 79,19 грн за 0,7 л.

Коньяк трехлетней выдержки (0,5 л) будет стоить не менее 120 грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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