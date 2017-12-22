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Напередодні свят виробництво горілки зросло більше ніж на чверть

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. У листопаді цього року обсяги виробництва горілки в Україні, у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року, скоротилося на 16,2%, що становить 1 млн 476 тис. дал. Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат), передає УНН.

Напередодні свят виробництво горілки зросло більше ніж на чверть

Скорочення на 16,2% стосується виробництва горілки із вмістом спирту менше 45,4% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та зони проведення АТО).

Однак, повідомляється, що до жовтня 2017 року виробництво горілки в Україні зросло на 26,6%.

Загалом, за 11 місяців було вироблено 12 млн 271 тис. дал. горілки, що на 16,4% менше, порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Нагадаємо, до новорічних свят ціни на алкоголь в Україні будуть стабільними.

Так, за словами експерта Олексія Безуглого, вартість звичайної пляшки горілки буде стартувати від 79,55 грн, ціна продукції відомих українських брендів буде в діапазоні 82-87 грн.

Вартість шампанського становитиме щонайменше 79,19 грн за 0,7 л.

Коньяк трирічної витримки (0,5 л) буде коштувати не менше 120 грн.

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