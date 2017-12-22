Напередодні свят виробництво горілки зросло більше ніж на чверть

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У листопаді цього року обсяги виробництва горілки в Україні, у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року, скоротилося на 16,2%, що становить 1 млн 476 тис. дал. Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат), передає УНН.