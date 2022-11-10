В преддверии ожидаемой встречи Си и Байдена Китай заявляет, что обе страны должны работать вместе

Детали

Комментарий прозвучал в ответ на вопрос об ожидаемой встрече через неделю между лидером Китая Си Цзиньпином и его американским коллегой Джо Байденом на саммите группы G20 на индонезийском курортном острове Бали.

Китай привержен мирному сосуществованию с Соединенными Штатами, но тайваньский вопрос находится в центре его интересов, заявил официальный представитель КНР Чжао Лицзянь на очередном брифинге в Пекине.

По словам Чжао, Соединенным Штатам необходимо прекратить превращать вопросы торговли в оружие и принять реальные меры для защиты роли рыночной экономики.

Со своей стороны президент США Джо Байден заявил в среду, что не готов идти на какие-либо принципиальные уступки во время встречи с Си Цзиньпином.

Дополнение

Пекин и Вашингтон работали над организацией личной встречи между двумя лидерами с тех пор, как Байден вступил в должность в январе 2021 года.

Дата и время ожидаемой на следующей недели встречи на самом высоком уровне на курортном острове Бали пока не обнародованы.

Напряженность между Соединенными Штатами и Китаем резко возросла из-за Тайваня, особенно после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в этом году на самоуправляющийся остров, на который претендует Китай.