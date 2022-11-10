Напередодні очікуваної зустрічі Сі та Байдена Китай заявляє, що обидві країни мають працювати разом

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Коментар пролунав у відповідь на питання про повідомлення про зустріч, що очікується через тиждень, між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і його американським колегою Джо Байденом на саміті групи G20 на індонезійському курортному острові Балі.

Китай прихильний до мирного співіснування зі Сполученими Штатами, але тайванське питання знаходиться в центрі його інтересів, заявив офіційний представник КНР Чжао Ліцзянь на черговому брифінгу в Пекіні.

За словами Чжао, Сполученим Штатам необхідно припинити перетворювати питання торгівлі на зброю та вжити реальних заходів для захисту ролі ринкової економіки.

Зі свого боку президент США Джо Байден заявив у середу, що не готовий йти на будь-які принципові поступки під час зустрічі з Сі Цзіньпіном.

Доповнення

Пекін і Вашингтон працювали над організацією особистої зустрічі між двома лідерами з того часу, як Байден обійняв посаду в січні 2021 року.

Дата та час очікуваної наступного тижня зустрічі на найвищому рівні на курортному острові Балі поки що не оприлюднені.

Напруженість між Сполученими Штатами та Китаєм різко зросла через Тайвань, особливо після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі цього року на самоврядний острів, на який претендує Китай.