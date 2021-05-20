Нападающий сборной Украины продлил результативные выступления в бельгийском первенстве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В предпоследнем туре плей-офф 2 чемпионата Бельгии ФК "Гент" нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука на своем поле принимал "Стандард", информирует УНН со ссылкой на сайт команды.
Детали
Наш нападающий появился на поле в стартовом составе, забил мяч в компенсированное к матчу время, и помог своей команде одержать победу со счетом 2:0.
Яремчук сыграл полный поединок, полузащитник Роман Безус сыграл почти полную игру (был заменен на 2-й компенсированной минуте). Наш Игорь Пластун появился на поле на 72 минуте.
Для Яремчука это взятие ворот стало 23-м в сезоне за “Гент” в 42-х поединках.
Дополнение
Набрав 35 очков, “Гент” вышел на первое место в своем квартете.