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Нападающий сборной Украины продлил результативные выступления в бельгийском первенстве

Киев • УНН

 • 13783 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В предпоследнем туре плей-офф 2 чемпионата Бельгии ФК "Гент" нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука на своем поле принимал "Стандард", информирует УНН со ссылкой на сайт команды.

Нападающий сборной Украины продлил результативные выступления в бельгийском первенстве

Детали

Наш нападающий появился на поле в стартовом составе, забил мяч в компенсированное к матчу время, и помог своей команде одержать победу со счетом 2:0.

Яремчук сыграл полный поединок, полузащитник Роман Безус сыграл почти полную игру (был заменен на 2-й компенсированной минуте). Наш Игорь Пластун появился на поле на 72 минуте.

Для Яремчука это взятие ворот стало 23-м в сезоне за “Гент” в 42-х поединках.

Дополнение

Набрав 35 очков, “Гент” вышел на первое место в своем квартете.

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