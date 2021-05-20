Нападник збірної України продовжив результативні виступи у бельгійській першості

Деталі

Наш нападник з’явився на полі у стартовому складі, забив м’яч в компенсований до матчу час, та допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:0.

Яремчук відіграв повний поєдинок, півзахисник Роман Безус відіграв майже повну гру (був замінений на 2-й компенсованій хвилині). Наш Ігор Пластун з’явився на полі на 72 хвилині.

Для Яремчука це взяття воріт стало 23-м в сезоні за “Гент” в 42-х поєдинках.

Доповнення

Набравши 35 очок, “Гент” вийшов на першу сходинку у своєму квартеті.