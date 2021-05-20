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The Guardian

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Нападник збірної України продовжив результативні виступи у бельгійській першості

Київ • УНН

 • 13783 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. У передостанньому турі плей-офф 2 чемпіонату Бельгії ФК "Гент" нападника національної збірної України Романа Яремчука на власному полі приймав "Стандард", інформує УНН з посиланням на сайт команди.

Нападник збірної України продовжив результативні виступи у бельгійській першості

Деталі

Наш нападник з’явився на полі у стартовому складі, забив м’яч в компенсований до матчу час, та допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:0.

Яремчук відіграв повний поєдинок, півзахисник Роман Безус відіграв майже повну гру (був замінений на 2-й компенсованій хвилині). Наш Ігор Пластун з’явився на полі на 72 хвилині.

Для Яремчука це взяття воріт стало 23-м в сезоні за “Гент” в 42-х поєдинках.

Доповнення

Набравши 35 очок, “Гент” вийшов на першу сходинку у своєму квартеті.

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