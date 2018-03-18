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Нападающий Селезнев забил очередной гол в чемпионате Турции

Нападающий Селезнев забил очередной гол в чемпионате Турции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Поединок в рамках 26-го тура турецкой Суперлиги между “Генчлербирлии” и “Аксихаром” украинского форварда Евгения Селезнева завершился ничьей 1:1, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.

Наш форвард вышел в стартовом составе гостей и на 44-й минуте забил первый мяч во встрече. Приняв разрезную передачу от партнера в штрафной, игрок вторым касанием метров с 11-ти мастерски переиграл голкипера соперника. Впрочем, хозяева отыгрались уже на последних минутах матча, который закончился вничью — 1:1. Селезнев провел на поле все игровое время.

Стоит отметить, что набрав 34 очка, “Акхисар” занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Добавим, что после своего январского перехода из “Карабюкспором” Селезнев сыграл в составе “Акхисар” уже 14 поединков, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Украинские Национальные Новости

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