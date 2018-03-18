Нападник Селезньов забив черговий гол в чемпіонаті Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Поєдинок в рамках 26-го туру турецької Суперліги між “Генчлербірліі” та “Аксіхаром” українського форварда Євгена Селезньова завершився нічиєю 1:1, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
Наш форвард вийшов у стартовому складі гостей і на 44-й хвилині забив перший м’яч у зустрічі. Прийнявши розрізну передачу від партнера у штрафному майданчику, гравець другим дотиком метрів з 11-ти майстерно переграв голкіпера суперника. Утім, господарі відігралися вже на останніх хвилинах матчу, який закінчився внічию — 1:1. Селезньов провів на полі весь ігровий час.
Варто зазначити, що набравши 34 очки, “Акхісар” посідає 10-у сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.
Додамо, що після свого січневого переходу з “Карабюкспору” Селезньов зіграв у складі “Акхісару” вже 14 поєдинків, в яких забив сім м’ячів та віддав дві результативні передачі.