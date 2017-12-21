Нападающий Селезнев покинул турецкий клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Турецкий клуб "Карабюкспор" подтвердил информация по которой украинский форвард Евгений Селезнев больше не является футболистом представителя Турецкой Суперлиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Сотрудничество между сторонами прекращено по взаимному согласию.
"Пришло время попрощаться с хорошими людьми в этом городе. Спасибо, что ты очень любил меня и поддерживал. Я буду за тобой грустить. До свидания" - написал форвард в Instagram.
Стоит отметить, что 32-летний украинский нападающий перебрался в "Карабюкспор" в январе этого года вместе с соотечественником Александром Рыбкой. За это время Селезнев сыграл 31 матч и забил 8 голов во всех турнирах за клуб.
Добавим, что в "Карабюкспором" продолжает выступать еще один украинец Андрей Бризниченко.
Как сообщал УНН, клуб Селезнева и Рыбки победил команду Александра Кучера в "украинском дерби" чемпионата Турции.