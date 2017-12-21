Нападающий Селезнев покинул турецкий клуб

Сотрудничество между сторонами прекращено по взаимному согласию.

"Пришло время попрощаться с хорошими людьми в этом городе. Спасибо, что ты очень любил меня и поддерживал. Я буду за тобой грустить. До свидания" - написал форвард в Instagram.

Стоит отметить, что 32-летний украинский нападающий перебрался в "Карабюкспор" в январе этого года вместе с соотечественником Александром Рыбкой. За это время Селезнев сыграл 31 матч и забил 8 голов во всех турнирах за клуб.

Добавим, что в "Карабюкспором" продолжает выступать еще один украинец Андрей Бризниченко.

Как сообщал УНН, клуб Селезнева и Рыбки победил команду Александра Кучера в "украинском дерби" чемпионата Турции.