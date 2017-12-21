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Нападник Селезньов покинув турецький клуб

Київ • УНН

 • 13908 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Турецький клуб "Карабюкспор" підтвердив інформація за якою український форвард Євген Селезньов більше не є футболістом представника Турецької Суперліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Нападник Селезньов покинув турецький клуб

Співпраця між сторонами припинена за взаємною згодою.

"Прийшов час попрощатися з хорошими людьми в цьому місті. Спасибі, що ти дуже любив мене і підтримував. Я буду за тобою сумувати. До побачення" - написав форвард в Instagram.

Варто відзначити, що 32-річний український нападник перебрався в "Карабюкспор" в січні цього року разом зі співвітчизником Олександром Рибкою. За цей час Селезньов зіграв 31 матч і забив 8 голів у всіх турнірах за клуб.

Додамо, що в "Карабюкспорі" продовжує виступати ще один українець Андрій Брізніченко.

Як повідомляв УНН, клуб Селезньова та Рибки переміг команду Олександра Кучера в "українському дербі" чемпіонату Туреччини.

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