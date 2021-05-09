Нападающий Неймар заключил новый контракт с "ПСЖ"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Лидер французского “ПСЖ” Неймар согласовал новый контракт с полуфиналистом нынешней Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт парижан.
Что известно
29-летний форвард останется в Париже еще минимум на 4 сезона — до 2025 года.
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“Я счастлив играть в Париже и горжусь тем, что являюсь частью этой команды, работаю с этими игроками и таким опытным тренером. Очень рад продолжить свое приключение в „ПСЖ“. Здесь я вырос не только как футболист, но и как личность. Надеюсь, вместе мы завоюем множество трофеев ”, - подчеркнул Неймар.
Дополнение
В этом сезоне форвард забил 15 мячей и отдал 10 голевых передач в 27 матчах во всех турнирах. Трансфер Неймара из “Барселоны” в “ПСЖ” состоялся в 2017 году за рекордные 222 млн. Евро, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных.