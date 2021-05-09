Нападник Неймар заключив новий контракт із “ПСЖ”

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Лідер французького “ПСЖ” Неймар узгодив новий контракт з півфіналістом нинішньої Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт парижан.

Що відомо

29-річний форвард залишиться в Парижі ще мінімум на 4 сезони — до 2025 року.

Цитата

“Я щасливий грати в Парижі і пишаюся тим, що я є частиною цієї команди, працюю з цими гравцями і таким досвідченим тренером. Дуже радий продовжити свою пригоду в „ПСЖ“. Тут я виріс не тільки як футболіст, але і як особистість. Сподіваюся, разом ми завоюємо безліч трофеїв”, — підкреслив Неймар.

Доповнення

У цьому сезоні форвард забив 15 м’ячів і віддав 10 гольових передач в 27 матчах у всіх турнірах. Трансфер Неймара з “Барселони” в “ПСЖ” відбувся у 2017 році за рекордні 222 млн. євро, які були прописані в його договорі в якості відступних.

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