Нападавший на горсовет Харькова действовал без сообщников - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Нападавший на здание Харьковского горсовета, скорее всего, действовал один, без сообщников. Об этом во время брифинга сообщил начальник ГУ НП в Харьковской области Олег Бех, передает УНН.
"Изучив место происшествия, допросив свидетелей, около 16 человек, посмотрев видеоматериал, в настоящее время следствие уверено, что указанное лицо было одно и одно совершило это преступление, и сообщников у него не было. Однако, эта информация проверяется", - сообщил Бех.
По словам Беха, человек, которого пока предварительно подозревают в совершении этого преступления, ранее проблем с законом и судимостей не имел.
Напомним, стрельба под мэрией Харькова произошла 20 августа около 00:37. Неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.
В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, правоохранитель скончался. Другой раненый - в стабильном тяжелом состоянии.