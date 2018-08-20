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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Нападавший на горсовет Харькова действовал без сообщников - полиция

Киев • УНН

 • 7103 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Нападавший на здание Харьковского горсовета, скорее всего, действовал один, без сообщников. Об этом во время брифинга сообщил начальник ГУ НП в Харьковской области Олег Бех, передает УНН.

Нападавший на горсовет Харькова действовал без сообщников - полиция

"Изучив место происшествия, допросив свидетелей, около 16 человек, посмотрев видеоматериал, в настоящее время следствие уверено, что указанное лицо было одно и одно совершило это преступление, и сообщников у него не было. Однако, эта информация проверяется", - сообщил Бех.

По словам Беха, человек, которого пока предварительно подозревают в совершении этого преступления, ранее проблем с законом и судимостей не имел.

Напомним, стрельба под мэрией Харькова произошла 20 августа около 00:37. Неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, правоохранитель скончался. Другой раненый - в стабильном тяжелом состоянии.

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