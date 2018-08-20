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Нападник на міськраду Харкова діяв без спільників - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Нападник на будівлю харківської міськради, скоріше за все, діяв один, без спільників. Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ НП в Харківській області Олег Бех, передає УНН.

Нападник на міськраду Харкова діяв без спільників - поліція

"Вивчивши місце події, допитавши свідків, близько 16 осіб, передивившись відеоматеріал, на даний час слідство впевнене, що вказана особа була одна і одна скоїла цей злочин, і спільників в неї не було. Однак, ця інформація перевіряється", - повідомив Бех.

За словами Беха, чоловік, якого наразі попередньо підозрюють у скоєнні цього злочину, раніше проблем з законом та судимостей не мав.

Нагадаємо, стрілянина під мерією Харкова сталася 20 серпня близько 00:37. Невстановлений чоловік відкрив стрілянину біля адміністративної будівлі Харківської міськради. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрільця.

У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер. Інший поранений - у стабільному тяжкому стані.

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