Нападающий "Лацио" Иммобиле оформил первый в карьере покер

Стало настоящим бенефисом для нападающего сборной Италии и “орлов” Иммобиле. Уже в первом тайме бомбардир оформил хет-трик, забив дважды после рывка из-за спин защитников, а также ударом головой под перекладину ворот.

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В дебюте второй части Иммобиле оказался в нужном месте и забил гол после розыгрыша партнерами углового. Еще один мяч за победителей оформил Луис Альберто. В составе хозяев дубль в активе Антенуччи — 2:5.

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Стоит отметить, что 27-летний форвард сборной Италии впервые в карьере забил четыре (или больше) голов в одном матче итальянской лиги. Сейчас в Иммобиле теперь 20 мячей в этом сезоне. Он обошел Икарди из “Интера” (18) и возглавил гонку бомбардиров Серии А.

Добавим также, “Лацио” набрал 40 пунктов, поднялся на 4-ю строчку и на 1 балл опередил “Рому”.