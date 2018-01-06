Нападник "Лаціо" Іммобіле оформив перший в кар'єрі покер
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У поєдинку 20-го туру італійської Серії А римський “Лаціо” в гостях в результативній манері завдав поразки ФК “СПАЛ”, передає кореспондент УНН.
Зустріч стала справжнім бенефісом для нападника збірної Італії та “орлів” Чіро Іммобіле. Вже у першому таймі бомбардир оформив хет-трик, забивши двічі після ривку з-за спин оборонців, а також ударом головою під поперечину воріт.
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У дебюті другої частини Іммобіле опинився в потрібному місці та забив гол після розіграшу партнерами кутового. Ще один м’яч за переможців оформив Луїс Альберто. У складі господарів дубль в активі Антенуччі — 2:5.
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Варто зазначити, що 27-річний форвард збірної Італії вперше в кар’єрі забив чотири (або більше) голів в одному матчі італійської ліги. Наразі в Іммобіле тепер 20 м’ячів в цьому сезоні. Він обійшов Мауро Ікарді з “Інтера” (18) і очолив гонку бомбардирів Серії А.
Додамо також, “Лаціо” набрав 40 пунктів, піднявся на 4-й рядок і на 1 бал випередив “Рому”.