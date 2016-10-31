Нападающий Л.Теодорчик возглавил бомбардирскую гонку чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В 13-м туре бельгийской Про-лиги свою голевую серию продолжил арендованный киевским "Динамо" "Андерлехтом" польский нападающий Теодорчик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
В выездном поединке против клуба "Ред Стар Ваасланде" поляк забил свой очередной гол уже на 10-й минуте поединка, который неожиданно закончился поражением его нынешней команды - 2:1.
Отметим, что "Андерлехт" занимает 2 место в чемпионате и отстает от лидера на 3 пункта.
Напомним, что в бомбардирской гонке Про-лиги Л.Теодорчик удерживает пальму первенства, отметившись 9 голами при 2 передачах.
Как сообщал УНН, нападающий "Динамо" Л.Теодорчик стал автором победного гола за ФК "Андерлехт".