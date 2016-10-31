Нападающий Л.Теодорчик возглавил бомбардирскую гонку чемпионата Бельгии

В выездном поединке против клуба "Ред Стар Ваасланде" поляк забил свой очередной гол уже на 10-й минуте поединка, который неожиданно закончился поражением его нынешней команды - 2:1.

Отметим, что "Андерлехт" занимает 2 место в чемпионате и отстает от лидера на 3 пункта.

Напомним, что в бомбардирской гонке Про-лиги Л.Теодорчик удерживает пальму первенства, отметившись 9 голами при 2 передачах.

Как сообщал УНН, нападающий "Динамо" Л.Теодорчик стал автором победного гола за ФК "Андерлехт".