Нападник Л.Теодорчик очолив бомбардирську гонку чемпіонату Бельгії

У виїзному поєдинку проти клубу "Ред Стар Ваасланд" поляк забив свій черговий гол уже на 10-й хвилині поєдинку, який несподівано закінчився поразкою його нинішньої команди – 2:1.

Відзначимо, що "Андерлехт" займає 2 місце у чемпіонаті і відстає від лідера на 3 пункти.

Нагадаємо, що в бомбардирській гонці Про-ліги Л.Теодорчик втримує пальму першості, відзначившись 9 голами при 2 передачах.

Як повідомляв УНН, нападник "Динамо" Л.Теодорчик став автором переможного голу за ФК "Андерлехт".