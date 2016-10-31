Нападник Л.Теодорчик очолив бомбардирську гонку чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У 13-му турі бельгійської Про-ліги свою гольову серію продовжив орендований київським "Динамо" "Андерлехтом" польський нападник Лукаш Теодорчик. Про це інформує УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
У виїзному поєдинку проти клубу "Ред Стар Ваасланд" поляк забив свій черговий гол уже на 10-й хвилині поєдинку, який несподівано закінчився поразкою його нинішньої команди – 2:1.
Відзначимо, що "Андерлехт" займає 2 місце у чемпіонаті і відстає від лідера на 3 пункти.
Нагадаємо, що в бомбардирській гонці Про-ліги Л.Теодорчик втримує пальму першості, відзначившись 9 голами при 2 передачах.
Як повідомляв УНН, нападник "Динамо" Л.Теодорчик став автором переможного голу за ФК "Андерлехт".