Нападающий "Динамо" признал использование симуляции в своей игре

“Часто симулирую. Есть моменты, когда ты видишь, что уже отпустил мяч, а сзади находится защитник, тогда падаешь — судья свистит. Если раздался свисток, значит, ты хорошо все сделал. Футбол — очень хитрая игра, не я один симулирую, этим занимается каждый”, — такое мнение высказал форвард.

Кроме того Беседин раскритиковал работу украинских рефери.

“Судьи — это больная тема. Наши арбитры не умеют судить, поэтому не вижу смысла об этом говорить”, — добавил 22-летний спортсмен.

Отметим, что Беседин в нынешней кампании провел за “бело-синих” 32 поединка в различных турнирах, забил 8 раз и отдал 5 результативных пасов.