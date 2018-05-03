Нападающий "Динамо" признал использование симуляции в своей игре
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Форвард киевского “Динамо” Артем Беседин заявил, что часто прибегает к использованию симуляции в матчах. Об этом игрок линии нападения сказал в интервью Football Hub, передает УНН.
“Часто симулирую. Есть моменты, когда ты видишь, что уже отпустил мяч, а сзади находится защитник, тогда падаешь — судья свистит. Если раздался свисток, значит, ты хорошо все сделал. Футбол — очень хитрая игра, не я один симулирую, этим занимается каждый”, — такое мнение высказал форвард.
Кроме того Беседин раскритиковал работу украинских рефери.
“Судьи — это больная тема. Наши арбитры не умеют судить, поэтому не вижу смысла об этом говорить”, — добавил 22-летний спортсмен.
Отметим, что Беседин в нынешней кампании провел за “бело-синих” 32 поединка в различных турнирах, забил 8 раз и отдал 5 результативных пасов.