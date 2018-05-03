Нападник "Динамо" визнав використання симуляції у своїй грі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Форвард київського “Динамо” Артем Бесєдін заявив, що часто прибігає до використання симуляції в матчах. Про це гравець лінії нападу сказав в інтерв’ю Football Hub, передає УНН.
“Часто симулюю. Є моменти, коли ти бачиш, що вже відпустив м’яч, а ззаду перебуває оборонець, тоді падаєш — суддя свистить. Якщо пролунав свисток, значить, ти добре все зробив. Футбол — дуже хитра гра, не я один симулюю, цим займається кожен”, — таку думку висловив форвард.
Окрім того Бесєдін розкритикував роботу українських рефері.
“Судді — це хвора тема. Наші арбітри не вміють судити, тому не бачу сенсу про це говорити”, — додав 22-річний спортсмен.
Зазначимо, що Бесєдін в нинішній кампанії провів за “біло-синіх” 32 поєдинки в різних турнірах, забив 8 разів і віддав 5 результативних пасів.