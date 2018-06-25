Нападение на лагерь ромов во Львове: суд взял под стражу двух несовершеннолетних

"Двум несовершеннолетним парням избрали меры пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней без права внесения залога. Другим парням выбирать меры будут завтра", - говорится в сообщении.

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Напомним, нападение на лагерь цыган произошел во Львове поздно вечером 23 июня. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За нападение задержали 8 человек, из них 7 — ученики львовских школ, еще один — 20-летний организатор.