Напад на табір ромів у Львові: суд взяв під варту двох неповнолітніх
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 червня. УНН. Пустомитівський районний суд Львівської області обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у нападі на табір ромів у Львові. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
"Двом неповнолітнім хлопцям обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою упродовж 60 днів без права внесення застави. Іншим хлопцям обиратимуть запобіжні заходи завтра", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, напад на табір ромів стався у Львові пізно ввечері 23 червня. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. За напад затримали 8 осіб, з них 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор.