Нападение на лагерь ромов во Львове: врач рассказал о состоянии пострадавшего

"Парень поступил к нам с колото-резаными травмами в области грудной клетки. Ему было проведено оперативное вмешательство. Сейчас его состояние средней тяжести. Его жизни ничего не угрожает. В больнице он будет находиться по меньшей мере десять дней", - сообщил Обаранець.

Напомним, во Львове напали на лагерь ромов. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. Это событие следователи квалифицировали как умышленное убийство, совершенное группой лиц. Злоумышленникам, которые разгромили лагерь цыган в Львове и убили одного из них, сообщили о подозрении. Кроме того, городской глава Львова Андрей Садовый отметил, что пострадавшим от нападения на несколько дней предоставят убежище.