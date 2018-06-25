Напад на табір ромів у Львові: лікар розповів про стан постраждалого

"Хлопець поступив до нас із колото-різаними травмами в області грудної клітки. Йому було проведено оперативне втручання. Зараз його стан середньої важкості. Його життю нічого не загрожує. В лікарні він перебуватиме щонайменше десять днів", - повідомив Обранець.

Нагадаємо, у Львові напали на табір ромів. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. Цю подію слідчі кваліфікували як умисне вбивство, вчинене групою осіб. Зловмисникам, що розгромили табір ромів у Львові та вбили одного із них, повідомили про підозру. Крім того, міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що постраждалим від нападу на кілька днів нададуть притулок.