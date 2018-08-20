Нападение на горсовет в Харькове: полиция открыла три уголовных производства
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Полиция Харькова открыла три уголовных производства по факту нападения на здание Харьковского горсовета. Об этом во время брифинга сообщил начальник ГУ НП в Харьковской области Олег Бех, передает УНН.
"В настоящее время следствием открыто три уголовных производства - причинение или попытка вызвать смерть двух и более лиц, покушение на убийство людей, которые перемещались в автомобиле Skoda, и посягательство на жизнь сотрудника полиции", - сообщил Бех.
Также Бех сообщил, что на месте были изъяты два свето-шумовых пистолета, переделанные под боевые, гильзы и магазины от пистолетов.
"Следственно-оперативная группа завершила свою работу, на месте были изъяты два пистолета, в настоящее время предварительно могу сказать, что это были свето-шумовые пистолеты, переделанные под боевые. Гильзы также были переделаны. Кроме того, было изъято 5 магазинов от пистолетов... На месте изъято 26 гильз, которые в настоящее время направлены на экспертизу. Также следователями направлено ходатайство о назначении 30 экспертиз", - сообщил он.
Напомним, стрельба под мэрией Харькова произошла 20 августа около 00:37. Неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.
В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, правоохранитель скончался. Другой раненый - в стабильном тяжелом состоянии.