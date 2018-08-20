Напад на міськраду у Харкові: поліція відкрила три кримінальних провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Поліція Харкова відкрила три кримінальних провадження за фактом нападу на будівлю Харківської міськради. Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ НП в Харківській області Олег Бех, передає УНН.
"На даний час слідством відкрито три кримінальних провадження – спричинення або намагання спричинити смерть двом та більше особам, замах на вбивство людей, які переміщались в автомобілі Skoda, і посягання на життя працівника поліції", - повідомив Бех.
Також Бех повідомив, що на місці були вилучені два світло-шумоих пістолети, перероблені під бойові, гільзи та магазини від пістолетів.
"Слідчо-оперативна група завершила свою роботу, на місці було вилучено два пістолета, на даний час попередньо можу повідомити, що це були світло-шумові пістолети, перероблені під бойові. Гільзи також були перероблені. Крім того, було вилучено 5 магазинів від пістолетів… На місці вилучено 26 гільз, які на даний час направлені на експертизу. Також слідчими направлено клопотання щодо призначення 30 експертиз", - повідомив він.
Нагадаємо, стрілянина під мерією Харкова сталася 20 серпня близько 00:37. Невстановлений чоловік відкрив стрілянину біля адміністративної будівлі Харківської міськради. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрільця.
У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер. Інший поранений - у стабільному тяжкому стані.