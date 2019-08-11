Нападение на мечеть в Норвегии квалифицировали как попытку теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Полиция Осло квалифицировала нападение на мечеть как попытку теракта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Стрельба, которую устроил мужчина в мечети, вблизи столицы Норвегии накануне мусульманского праздника Курбан-Байрам, квалифицирована как попытка теракта. В результате стрельбы в мечети находились 3 человека, один присутствующий получил ранения.
"Расследование показало, что нападавший имеет праве экстремистские взгляды", - сказал представитель норвежской полиции.
Сейчас нападавший задержан, ему выдвинуто подозрение.
Как сообщал УНН, в Норвегии в результате стрельбы в мечети ранен человек. Известно, что во время нападения в мечети находилось три человека, которые готовились к празднованию Курбан-Байрама.
Также в полиции сообщали, что перед атакой на мечеть мужчина совершил убийство. По адресу, где проживает подозреваемый, нашли мертвой молодую женщину.