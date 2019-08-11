У Норвегії в результаті стрілянини в мечеті поранено людину

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. В Осло в Норвегії чоловік розпочав стрільбу в мечеті внаслідок чого одна людина отримала поранення, нападника затримали. Про це повідомляє УНН посиланням на The Guardian.

В поліції Осло розповіли, що перед атакою на мечеть чоловік скоїв вбивство.

"Молоду жінку знайшли мертвою за адресою, де проживає підозрюваний", - розповів помічник начальника поліції Рун Скіольд.

Підозрюваному близько 20 років. Під час нападу в мечеті перебувало три людини, які готувалися до святкування Курбан-Байраму.

Як повідомляв УНН, в Єрусалимі відбулися сутички між мусульманами, юдеями та ізраїльською поліцією, внаслідок яких постраждали 18 людей.

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