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Напад на мечеть у Норвегії кваліфікували як спробу теракту

Напад на мечеть у Норвегії кваліфікували як спробу теракту

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Поліція Осло кваліфікувала напад на мечеть як спробу теракту. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Стрілянина, яку влаштував чоловік в мечеті, поблизу столиці Норвегії напередодні мусульманського свята Курбан-Байрам, кваліфікована як спроба теракту. Внаслідок стрілянини в мечеті перебували 3 людини, один присутній отримав поранення.

"Розслідування показало, що нападник має праві екстремістські погляди", - сказав речник норвезької поліції.

Наразі нападник затриманий, йому висунута підозра.

Як повідомляв УНН, У Норвегії в результаті стрілянини в мечеті поранено людину. Відомо, що під час нападу в мечеті перебувало три людини, які готувалися до святкування Курбан-Байраму.

Також у поліції повідомляли, що перед атакою на мечеть чоловік скоїв вбивство. За адресою, де проживає підозрюваний,  знайшли мертвою молоду жінку.

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