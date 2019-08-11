Напад на мечеть у Норвегії кваліфікували як спробу теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Поліція Осло кваліфікувала напад на мечеть як спробу теракту. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Стрілянина, яку влаштував чоловік в мечеті, поблизу столиці Норвегії напередодні мусульманського свята Курбан-Байрам, кваліфікована як спроба теракту. Внаслідок стрілянини в мечеті перебували 3 людини, один присутній отримав поранення.
"Розслідування показало, що нападник має праві екстремістські погляди", - сказав речник норвезької поліції.
Наразі нападник затриманий, йому висунута підозра.
Як повідомляв УНН, У Норвегії в результаті стрілянини в мечеті поранено людину. Відомо, що під час нападу в мечеті перебувало три людини, які готувалися до святкування Курбан-Байраму.
Також у поліції повідомляли, що перед атакою на мечеть чоловік скоїв вбивство. За адресою, де проживає підозрюваний, знайшли мертвою молоду жінку.