Нападение на пожилых супругов в Харькове: подозреваемого задержали

"14 июля в Московский отдел полиции поступило сообщение от гражданина о том, что неподалеку от места совершения преступления он увидел мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого. Неизвестный пытался перелезть через забор в частный дом. По адресу правоохранители задержали 61-летнего мужчину, который 19 июня освободился из мест лишения свободы", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что ранее мужчина неоднократно был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Большую часть своей жизни он провел в тюрьмах.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, 27 июня в полицию поступило сообщение о том, что в доме произошел пожар. После того, как спасатели локализовали пожар, полицейские провели осмотр дома. Во время него обнаружили 71-летнюю женщину с телесными повреждениями и тело 72-летнего мужчины. На теле погибшего зафиксировали ножевые ранения.

Пострадавшую тогда госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, отравлением угарным газом, ожогами дыхательных путей и ссадинами.

Как рассказала потерпевшая, утром в ее с мужем дом ворвался неизвестный. Он ударил женщину по голове, отчего она потеряла сознание. Придя в себя, увидела неизвестного мужчину на вид 65-67 лет. Он связал ей руки и ноги. Злоумышленник рыскал по дому, искал деньги, ювелирные изделия и ценные предметы.

В это время домой вернулся 72-летний хозяин дома. Злоумышленник пытался скрыться с места преступления, однако мужчина совершил ему сопротивление. Вор нанес оппоненту ножевые ранения, забрал из дома деньги, продукты питания и другие вещи, поджег дом, чтобы скрыть следы преступления, и скрылся.

По данному факту следователь открыл уголовные производства по ч. 4 ст. 187 (разбой), п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 15 п.п. 1, 9, ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины.