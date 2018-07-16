Напад на літнє подружжя у Харкові: підозрюваного затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Поліція затримала підозрюваного у нападі на літнє подружжя у Харкові. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
"14 липня до Московського відділу поліції надійшло повідомлення від громадянина про те, що неподалік від місця скоєння злочину він побачив чоловіка, схожого за прикметами на розшукуваного. Невідомий намагався перелізти через паркан до приватного будинку. За адресою правоохоронці затримали 61-річного чоловіка, який 19 червня звільнився з місць позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що раніше чоловік неодноразово був судимий за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Більшість свого життя він провів у в'язницях.
Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зловмиснику повідомили про підозру в вчиненні кримінальних правопорушень. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, 27 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку сталася пожежа. Після того, як рятувальники локалізували пожежу, поліцейські провели огляд будинку. Під час нього виявили 71-річну жінку з тілесними ушкодженнями та тіло 72-річного чоловіка. На тілі загиблого зафіксували ножові поранення.
Потерпілу тоді госпіталізували до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги з закритою черепно-мозковою травмою, отруєнням чадним газом, опіками дихальних шляхів та саднами.
Як розповіла потерпіла, вранці до її з чоловіком оселі вдерся невідомий. Він вдарив жінку по голові, через що вона втратила свідомість. А прийшовши до тями, побачила невідомого чоловіка на вигляд 65-67 років. Він зв'язав їй руки та ноги. Зловмисник нишпорив по оселі, шукав гроші, ювелірні вироби та цінні предмети.
У цей час додому повернувся 72-річний господар оселі. Зловмисник намагався втекти з місця злочину, однак чоловік вчинив йому супротив. Злодій завдав опоненту ножові поранення, забрав з будинку гроші, продукти харчування та інші речі, підпалив дім, щоб приховати сліди злочину, та втік.
За цим фактом слідчий відкрив кримінальні провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій), п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 15, п.п 1, 9, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) КК України.