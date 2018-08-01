Нападение на чиновницу мэрии Херсона: дело переквалифицировали

"По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, полученной сегодня стало известно, что вещество, которым облили чиновницу, является концентрированной серной кислотой. В связи с получением заключения о степени тяжести полученных телесных повреждений и их опасности для жизни в настоящее время преступление квалифицировано по ст.15, п.4 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью)", - отметил Вербицкий.

По его словам, следствие рассматривает несколько версий нападения на Гандзюк.

"Среди версий - преступление связано со служебной деятельностью потерпевшего, в связи с активной гражданской позицией потерпевшей. Кроме того, отрабатываются все конфликтные ситуации, которые были у нее в последнее время, а также в течение ее деятельности на территории города Херсон", - отметил Вербицкий.

Также следствие рассматривает возможность того, что преступник мог быть не один.

"У него могли быть сообщники, которые, в том числе, могли его ждать в автомобиле в направлении, куда бежал злоумышленник", - уточнил заместитель главы полиции области.

Также Вербицкий отметил, что была назначена экспертиза потерпевшей по степени тяжести телесных повреждений. Однако она может быть проведена, когда женщина пройдет курс лечения.

Над раскрытием преступления работает специально созданная межведомственная следственно-оперативная группа из числа работников ГУНП в области, прокуратуры области и СБУ в области.

Напомним, состояние и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк близкий к тяжелому. Ранее юрист Маси Найем привел слова пострадавшей женщины: "Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла уйти. Прохожие пытались промыть водой".

Как сообщал УНН, Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела.