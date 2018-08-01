Напад на чиновницю мерії Херсона: справу перекваліфікували
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці перекваліфікували злочин, вчинений стосовно в.о. керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк через отримання висновку судово-медичної експертизи. Про це повідомив заступник начальника ГУНП у Херсонській області Микола Вербицький під час прес-конференції, передає УНН.
"За попереднім висновком судово-медичної експертизи, отриманого сьогодні, стало відомо, що речовина, якою облили чиновницю, є концентрованою сірчаною кислотою. У зв’язку з отриманням висновку про ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень та їх небезпечності для життя на даний час злочин кваліфіковано за ст.15, п.4 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю)", - зазначив Вербицький.
За його словами, слідство розглядає декілька версій нападу на Гандзюк.
"Серед версій - злочин пов'язаний зі службовою діяльністю потерпілої, у зв’язку з активною громадською позицією потерпілої. Крім того, відпрацьовуються всі конфліктні ситуації, які були в неї в останній час, а також протягом її діяльності на території міста Херсон", - зазначив Вербицький.
Також слідство розглядає можливість того, що злочинець міг бути не один.
"У нього могли бути спільники, які, у тому числі, могли на нього чекати в автомобілі у напрямку, куди біг зловмисник", - уточнив заступник очільника поліції області.
Також Вербицький зазначив, що була призначена експертиза потерпілої щодо ступеню тяжкості тілесних ушкоджень. Однак вона може бути проведена, коли жінка пройде курс лікування.
Над розкриттям злочину працює спеціально створена міжвідомча слідчо-оперативна група, з числа працівників ГУНП в області, прокуратури області та СБУ в області.
Нагадаємо, стан в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк близький до важкого. Раніше юрист Масі Найєм навів слова постраждалої жінки: "Вийшла, мене облили. Відчула щось тепле. Потім зрозуміла, що одяг почав плавитися. Додому не могла піти. Перехожі намагалися промити водою".
Як повідомляв УНН, Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла.