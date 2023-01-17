Пыталась выявить и подорвать HIMARS и С-300: в Кременчуге разоблачили вражескую агентурную сеть

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“Представители спецслужбы страны-агрессора пытались получить информацию об объектах критической инфраструктуры региона и подразделениях Сил обороны, которые задействованы в их защите. Злоумышленники «охотились» за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и складами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Также они пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777”, – говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в случае обнаружения украинских военных объектов агенты рф планировали их уничтожить через поджог и последующую детонацию боекомплекта. В случае имеющейся информации о значительном скоплении военной техники и четких географических координатах – передать данные для ликвидации через ракетный удар войсками россии.

За уничтожение образцов иностранного и украинского вооружения российские кураторы обещали своим приспешникам от 20 тыс. долл.

Деньги должны были получить на специально открытые банковские карты сразу после успешного выполнения вражеских задач.

Однако сотрудники Службы безопасности предотвратили диверсии – своевременно разоблачили, задокументировали и прекратили преступные действия участников вражеской агентурной сети в Кременчуге.

Ими оказались двое переселенцев с востока Украины, завербованных представителем так называемой «мдб днр» Дмитрием Зипиром.

Находясь во временно оккупированном Донецке, он дистанционно координировал действия своих агентов на территории Полтавской области и «докладывал» об их результатах кадровым сотрудникам фсб, сообщает СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Зипиру о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).

Также планируется дополнительная квалификация его преступлений по:



ч. 2 ст. 111 (государственная измена);



ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);



ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).



Дополнение

Служба безопасности установила лица российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января, где погибли 40 человек. Предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил.