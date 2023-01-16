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Ракетна атака по Дніпру: у СБУ назвали імена військових рф, які причетні до удару по будинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня, де загинуло 40 людей. Попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Ракетна атака по Дніпру: у СБУ назвали імена військових рф, які причетні до удару по будинку

Деталі

«Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно – щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає «пуск», хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату. І вона обов’язково буде. Спецслужба уже зібрала величезний масив доказів для міжнародних судів, і з кожним днем війни розширює та доповнює його», – зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

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Повідомляється, що за фактами чергового воєнного злочину рф слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) для збору та узагальнення доказів терористичної атаки рф.

Як свідчать попередні дані слідства, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких:

• командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;

• командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;

• начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Голенков Дмитро, 01.09.1978 року народження;

• штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;

• штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;

• інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.

«Крім цього, у результаті огляду місця трагедії попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку», - інформує СБУ.

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Зазначається, що після проведення відповідних експертиз зловмисникам буде повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти України.

Доповнення

У результаті обстрілу наразі підтверджено загибель 40 людей, серед них – 3 дитини. Травмовано 75 потерпілих, з яких 14 дітей.

У багатоповерхівці повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено – 236, а також знищено 25 автомобілів.

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