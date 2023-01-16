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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Ракетная атака по Днепру: в СБУ назвали имена военных рф, которые причастны к удару по дому

Киев • УНН

 • 509044 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января, где погибли 40 человек. Предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Ракетная атака по Днепру: в СБУ назвали имена военных рф, которые причастны к удару по дому

Детали

«Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно – чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает «пуск», кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет возмездия. И оно обязательно будет. Спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов, и с каждым днем войны расширяет и дополняет его», – отметил глава СБУ Василий Малюк.

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Сообщается, что по фактам очередного военного преступления рф следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки рф.

Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:

• командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года рождения;

• командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года рождения;

• начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Голенков Дмитрий, 01.09.1978 года рождения;

• штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года рождения;

• штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назиров Динар, 03.07.1985 года рождения;

• инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения.

«Кроме этого, в результате осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому», - информирует СБУ.

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Отмечается, что после проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам будет сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины.

Дополнение

В результате обстрела пока подтверждена гибель 40 человек, среди них – 3 ребенка. Травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей.

В многоэтажке полностью разрушено 72 квартиры, повреждено – 236, а также уничтожено 25 автомобилей.

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