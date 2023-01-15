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Відповідатиме все військове керівництво рф: Офіс Генпрокурора про ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Київ • УНН

 • 399383 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Слідчі Офісу Генпрокурора заявили, що всі винні у ракетному ударі по багатоповерхівці Дніпра будуть притягнуті до відповідальності. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Відповідатиме все військове керівництво рф: Офіс Генпрокурора про ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Цитата

“Ця трагедія - не просто воєнний злочин, це злочин проти людяності. Масштабне вбивство мирних громадян в Україні. Кожен важливий доказ буде задукоментований. Слідством та прокурорами будуть встановлені та притягнуті до відповідальності як ті, хто безпосередньо запускав ракети, так і їх командири, які віддали цей злочинний наказ. Усе російське військове керівництво", – сказав начальник департаменту протидії злочинам Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Деталі

За попередньою інформацією була застосована ракета Х22. Наголошується, що цей тип ракет призводить до найбільших людських жертв, адже ракета є надзвичайно неточною, має величезне відхилення. Відтак застосування такої зброї по цілям у густонаселених районах - це однозначно воєнний злочин.

Зокрема, цей тип ракет був застосований в Сергіївці та Кременчуці. Його може запускати єдиний російський підрозділ - 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

На місці події триває пошуково-рятувальна операція – працює команда фахівців ДСНС. Паралельно відбуваються активні слідчі дії: працюють експерти-криміналісти, прокурори, слідчі поліції і СБУ.

Доповнення

Кількість загиблих у результаті ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі зросла до 25, серед них - дитина.

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